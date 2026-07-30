«Топ-американцы под особым прицелом». Шелтон — о турнирах на родине

Восьмая ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал о важности турниров на родной земле.

– На тему ранних вылетов: на этом турнире мы видели, как несколько топ-американцев проиграли рано – Лёрнер [Тьен], [Томми] Пол и [Фрэнсис] Тиафо. Знаю, ты упоминал в предтурнирной пресс-конференции, что ранние раунды — это как ловушки. Для тебя лично, что делает эти ранние матчи такими сложными? И второй вопрос: меняется ли твой настрой, когда ты видишь, что другие проигрывают рано? Чувствуешь ли себя более напряжённым?

– Понимаете, первые пару кругов могут быть чрезвычайно сложными, ведь ты давно не играл, неважно, чем ты занимался на предыдущих неделях. Игра на американской земле — это всегда эмоционально. Знаю, особенно для меня и для других американцев, это тот турнир, в котором очень хотим преуспеть. Это сложно.

Полагаю, топ-американцы здесь, знаете, под особым прицелом. Это самый эмоциональный турнир, в котором я когда-либо участвовал. Имею в виду, сетка в этом году просто сумасшедшая по уровню таланта. Матч Ходар — Фис в первом круге — это безумие, на мой взгляд.

Мой настрой таков: турнир в Вашингтоне — отличная возможность попрактиковаться на харде, это отличный подготовительный турнир, но также я хочу хорошо выступить тут. Так что, очевидно, я буду соревноваться на самом высоком уровне, на который способен. Буду тестировать настройку ракетки, стиль игры, всё, что хочу отточить в ближайшие четыре недели. Мой настрой не меняется, когда я вижу, что другие вылетают. Вообще это сложная тема, потому что с одной стороны — это друзья, с другой — соперники, – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира ATP-500 в Вашингтоне.