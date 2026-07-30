«Очень хорошо подавал». Тейлор Фриц — о победе над Майхшаком в Вашингтоне

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне над поляком Камилем Майхшаком (6:3, 6:4).

«Да, я действительно очень хорошо подавал. Особенно удачно начинал свои геймы на подаче. Томми Пол постоянно говорит мне, как важно не доводить счёт до 0:15 или 0:30. Думаю, я отлично справился с этой задачей, потому что начинал каждый гейм с хороших розыгрышей и практически не испытывал давления на своей подаче.

Конечно, хотелось бы чуть лучше сыграть на некоторых брейк-пойнтах. Думаю, мог сделать больше брейков. Но когда я так подаю и в целом так играю, одного брейка за сет вполне достаточно, чтобы выиграть матч», – сказал Фриц в студии Tennis Channel.