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«Очень хорошо подавал». Тейлор Фриц — о победе над Майхшаком в Вашингтоне

«Очень хорошо подавал». Тейлор Фриц — о победе над Майхшаком в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне над поляком Камилем Майхшаком (6:3, 6:4).

Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 22:45 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Камиль Майхшак
72
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

«Да, я действительно очень хорошо подавал. Особенно удачно начинал свои геймы на подаче. Томми Пол постоянно говорит мне, как важно не доводить счёт до 0:15 или 0:30. Думаю, я отлично справился с этой задачей, потому что начинал каждый гейм с хороших розыгрышей и практически не испытывал давления на своей подаче.

Конечно, хотелось бы чуть лучше сыграть на некоторых брейк-пойнтах. Думаю, мог сделать больше брейков. Но когда я так подаю и в целом так играю, одного брейка за сет вполне достаточно, чтобы выиграть матч», – сказал Фриц в студии Tennis Channel.

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