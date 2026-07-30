Александр Зверев рассказал, кто занимается его финансами

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий вторую строчку рейтинга, предположил, чем он бы мог заняться после завершения спортивной карьеры.

– Кем бы ты работал, если бы не теннис? Чем хотел бы заняться после карьеры?

– Ох, это сложный вопрос.

– Хочешь остаться в теннисной сфере?

– Скорее нет. Если только мои собственные дети не будут играть в теннис — тогда, конечно, с удовольствием.

– А что тогда? Ведущий? Комментатор?

– Посмотрим. Может быть, я даже заинтересуюсь чем-то таким. Но знаете, комментаторство… Если хорошо играешь в теннис, это не означает, что ты будешь хорошо его комментировать (смеётся).

Если честно, мой банковский счёт выглядит немного не так, как я хотел. Мне недостаёт знаний в этом. Возможно, займусь финансовой сферой. Сейчас мне точно нужно чему-то научиться в этой области, чтобы мой бюджет рос, а не уменьшался.

– У тебя есть хорошие консультанты по финансам? Есть ли у тебя советники в этом вопросе?

– Да. К счастью, мой брат очень умён. Он изучал это четыре года и теперь управляет своими деньгами и моими тоже. И пока — три раза постучим по дереву — всё идёт хорошо, к счастью. И я тоже, наверное, хочу научиться этому, чтобы знать, что происходит с моими деньгами, — сказал Зверев в подкасте Knossi meets.