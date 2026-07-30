Карлос Алькарас показал игровую форму для US Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас показал форму, в которой он планирует выступить на Открытом чемпионате США — 2026.

Фото: Nike

Фото: Nike

Во время турнира испанец будет играть в синей майке с красно-белыми вставками по краям и бокам. Шорты Алькараса выполнены в чёрном цвете с такими же вставками по краю одежды.

Алькарас является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего турнира он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Алькарас не принимает участие в турнирах АТР с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд турниров серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Открытый чемпионат США — 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.