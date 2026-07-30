Осака — о встрече с Крюгер в Вашингтоне: очень жаль, что она не смогла доиграть матч

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. Японка вышла в четвертьфинал после того, как её соперница по второму кругу турнира американка Эшлин Крюгер отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:3, 3:1 в пользу Осаки.

«Конечно, я хотела бы провести полноценный матч. Для меня подготовка к Нью-Йорку сейчас прежде всего заключается в том, чтобы получать как можно больше игровой практики.

Мне очень жаль её, что она не смогла доиграть матч, искренне надеюсь, что с ней всё будет в порядке. Честно говоря, это выглядело довольно серьёзно. Меня даже удивило, что она смогла продолжить играть, несмотря на боль. Думаю, это многое говорит о её характере.

Да, я могу быть довольна тем, как играла, но я перфекционистка, поэтому всегда вижу, что можно было сделать лучше», — сказала Осака в студии Tennis Channel.