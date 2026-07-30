«Это вредит турниру». Руседски — о снятии топ-игроков с «Мастерса» в Монреале

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о снятии ведущих теннисистов с «Мастерса» в Монреале. Ранее с турнира снялись итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович, также от участия в соревнованиях отказался испанец Карлос Алькарас, который продолжает восстанавливаться после травмы запястья.

«Если смотреть с точки зрения организаторов турниров в Монреале и Торонто, когда мужской турнир проходит в одном из этих городов, ситуация для них очень непростая. Они тратят огромные деньги на проведение турнира серии «Мастерс». У этого соревнования богатейшая история.

Кроме того, два года подряд лишаться участия Алькараса, Синнера и Джоковича — это серьёзный удар по турниру. Речь идёт о трёх крупнейших звёздах мирового тенниса.

Поэтому понимаю, почему директора турнира недовольны. Они злятся, потому что в прошлом году директор соревнований говорил: «Послушайте, в следующем году к нам приедут Алькарас и Синнер». Но этого не произошло уже второй год подряд. Это вредит турниру.

Все жалуются на двухнедельные турниры серии «Мастерс». И это идеальный пример того, почему такой формат не работает. Но сами игроки хотели больше денег. Они их получили, потому что увеличение продолжительности турниров позволило организаторам получать больше доходов», — приводит слова Руседски We Love Tennis.