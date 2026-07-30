«Благодаря нашей помощи они могут выжить». Зверев — о фонде помощи детям с диабетом

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий вторую строчку рейтинга, рассказал, почему создал фонд поддержки детей, больных сахарным диабетом.

– Можешь рассказать о своём фонде, как пришла идея его создать?

– Да, на самом деле идея пришла после моей травмы в 2022 году. Тогда у меня было очень много времени. Я подумал: как я уже говорил, не могу просто сидеть дома и ничего не делать. И мы с братом провели время с пользой. Болею диабетом с четырёх лет. И раньше часто оказывался в ситуации, когда многие врачи и эксперты говорили мне, что спорт с диабетом на таком уровне невозможен. И мы подумали: должно быть, есть дети и их родители, которые переживают то же самое, особенно те, у кого только что обнаружили диабет и они не знают, как с этим справляться. Благодаря нашему фонду мы можем привлекать внимание к тому, что с диабетом возможно всё. С диабетом можно достичь чего угодно — будь то спорт, творческая профессия или обычная работа. С диабетом можно добиться всего.

Знаю, Германия как страна и политики сейчас подвергаются критике, но мы должны быть благодарны, что живём в такой стране. У нас есть необходимая медицина, нужные врачи, специалисты по всему. А во многих регионах и странах мира этого нет. К сожалению, это правда: дети — я говорю о детях, потому что многие из них не выживают, — заболевают диабетом и просто умирают, потому что у них нет доступа к лечению. За три-четыре года мы создали своего рода «маяки» в Азии, Африке и Южной Америке, куда можем доставлять необходимые лекарства и специалистов для детей с диабетом. Мы поддерживаем более 1200 детей в год, которые благодаря нашей помощи могут выжить. С инсулином, с тест-полосками. И это для меня очень важно, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.