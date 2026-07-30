Якуб Меншик проиграл Брэндону Накашиме во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 18:10 МСК
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 1
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17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Во время матча Меншик смог 15 раз подать навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Накашима сделал 12 эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.
Соперник Накашимы в третьем круге определится в матче между австралийцами Алексом де Минором (шестой номер рейтинга) и Крузом Ллейтоном Хьюиттом (612-я строчка рейтинга).
Комментарии
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