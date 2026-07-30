Якуб Меншик проиграл Брэндону Накашиме во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Во время матча Меншик смог 15 раз подать навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Накашима сделал 12 эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.

Соперник Накашимы в третьем круге определится в матче между австралийцами Алексом де Минором (шестой номер рейтинга) и Крузом Ллейтоном Хьюиттом (612-я строчка рейтинга).