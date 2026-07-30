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Брэндон Накашима – Якуб Меншик, результат матча 30 июля, счёт: 2:1, 2-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Якуб Меншик проиграл Брэндону Накашиме во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 18:10 МСК
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 4
         
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Во время матча Меншик смог 15 раз подать навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Накашима сделал 12 эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.

Соперник Накашимы в третьем круге определится в матче между австралийцами Алексом де Минором (шестой номер рейтинга) и Крузом Ллейтоном Хьюиттом (612-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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