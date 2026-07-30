Видео: Янник Синнер показал, как проводит тренировку на ноги

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер показал, как выполняет упражнения на работу ног на кортах в Монако.

Янник Синнер снялся с предстоящего турнира в Монреале, Канада, поэтому ближайшим турниром, на котором выступит итальянский теннисист, будет «Мастерс» в Цинциннати, США. В прошлом году Янник вышел в финал этого турнира, где играл против испанца Карлоса Алькараса, однако был вынужден досрочно завершить матч из-за плохого самочувствия (5:0 в пользу испанца). После Цинциннати Синнер отправится на US Open, где в прошлом году так же уступил Алькарасу. Счёт встречи – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Карлоса.