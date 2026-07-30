Муратоглу — о расписании ОИ-2028: не знаю, решат ли Алькарас и Синнер сыграть там

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о вероятности участия в Олимпийских играх — 2028 испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера. Ранее стало известно, что олимпийский турнир стартует всего через три дня после завершения Уимблдона.

«Вы видели, что теннисный турнир на Олимпийских играх 2028 года начнётся всего через три дня после финала Уимблдона, а пройдёт он в Лос-Анджелесе на хардовом покрытии? Это безумие.

Олимпийский год невероятно тяжёлый для игроков, потому что с начала июня до конца июля проходят два турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры. Три крупнейших турнира за два месяца — это колоссальная психологическая и физическая нагрузка.

Конечно, это опасно. Не знаю, решат ли Алькарас и Синнер сыграть на Олимпиаде, учитывая всё, что мы знаем сейчас. Отказаться от участия в Олимпийских играх — очень непростое решение, ведь ты представляешь свою страну. И в своей стране можешь столкнуться с серьёзной критикой, если решишь пропустить турнир», — сказал Муратоглу в видео, размещённом в одной из социальных сетей.