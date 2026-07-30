16-летняя Кристина Лютова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США, обыграв австралийку Майю Джойнт (76-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Кристина Лютова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Майя Джойнт сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во 1/4 финала турнира в Мемфисе Кристина Лютова сыграет с победительницей встречи Есинь Ма (Китай) – Кэти Макнелли (США).