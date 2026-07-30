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Кристина Лютова — Майя Джойнт, результат матча 30 июля 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA-250 Мемфис

16-летняя Кристина Лютова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США, обыграв австралийку Майю Джойнт (76-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Мемфис. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Майя Джойнт
76
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Кристина Лютова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Майя Джойнт сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во 1/4 финала турнира в Мемфисе Кристина Лютова сыграет с победительницей встречи Есинь Ма (Китай) – Кэти Макнелли (США).

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