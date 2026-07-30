Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Поделиться
20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, обыграв в матче второго круга представительницу Индонезии Джаниче Чен (72-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:10 МСК
37
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 7
|
|6
|7 9
20
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Калинская выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Джаниче Чен сделала в игре 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и польской теннисисткой Магдаленой Френх.
Комментарии
- 30 июля 2026
-
22:56
-
22:29
-
22:26
-
21:58
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:42
-
20:30
-
20:22
-
20:03
-
19:43
-
19:33
-
18:56
-
18:51
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:00
-
17:37
-
17:36
-
17:23
-
17:00
-
16:11
-
15:58
-
15:45
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:52
-
14:42
-
13:35
-
12:59
-
12:43
-
12:28