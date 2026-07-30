Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, обыграв в матче второго круга представительницу Индонезии Джаниче Чен (72-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Калинская выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Джаниче Чен сделала в игре 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и польской теннисисткой Магдаленой Френх.