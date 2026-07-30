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Джанич Чен — Анна Калинская, результат матча 30 июля 2026, счет 1:2, 2-й круг WTA-500 Вашингтон

Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, обыграв в матче второго круга представительницу Индонезии Джаниче Чен (72-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:10 МСК
Джаниче Чен
37
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 7
1 		6 7 9
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Калинская выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Джаниче Чен сделала в игре 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и польской теннисисткой Магдаленой Френх.

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