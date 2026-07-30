Алекс де Минор за час обыграл Круза Хьюитта во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор выиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, у своего соотечественника Круза Ллейтона Хьюитта (612-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:45 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
612
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт
Теннисисты сыграли матч за 1 час и 1 минуту. Во время матча де Минор смог шесть раз подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Хьюитт сделал один эйс, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге турнира Алекс де Минор встретится с американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-й номер рейтинга).
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