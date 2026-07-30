Алекс де Минор за час обыграл Круза Хьюитта во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор выиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, у своего соотечественника Круза Ллейтона Хьюитта (612-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты сыграли матч за 1 час и 1 минуту. Во время матча де Минор смог шесть раз подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Хьюитт сделал один эйс, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге турнира Алекс де Минор встретится с американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-й номер рейтинга).