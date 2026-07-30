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Арина Соболенко показала игровую форму для US Open — 2026

Арина Соболенко показала игровую форму для US Open — 2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала на своей странице в социальной сети, в какой форме будет играть на US Open — 2026.

Фото: Страница Арины Соболенко в социальных сетях

Арина Соболенко выигрывала Открытый чемпионат США дважды. Первый раз Соболенко одержала победу в финале US Open в 2024 году, тогда она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. Второй раз, в 2025 году, белорусская теннисистка забрала трофей последнего в сезоне ТБШ, сумев выиграть у представительницы США Аманды Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Также Соболенко является двукратной победительницей Australian Open (2023, 2024).

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