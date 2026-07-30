«Игры разума начинаются с тебя». Александра Эала — о своём настрое во время матчей

Филлипинская теннисистка Александра Эала (28-й номер рейтинга) рассказала, о чём она думала во время матча с канадкой Лейлы Фернандес (34-я строчка рейтинга) на турнире WTA-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Эалы.

– Вчера говорила, что это своего рода игра разумов: нужно залезть в голову сопернице, в то время как она лезет в твою. Это такая борьба. Мне показалось, что при счёте 5:1 не в твою пользу во втором сете ты очень хотела вернуть инициативу на случай, если придётся играть третий сет. Думала ли ты об этом, когда пыталась залезть ей в голову и делала розыгрыши длиннее?

– Не думаю, что игры обязательно направлены на то, чтобы залезть в голову другому игроку. Игры разума начинаются с тебя самой — это то, как ты хочешь подойти к каждой ситуации. Как уже говорила, я была готова ко всему. Пыталась оставаться в каждом розыгрыше, сделать второй сет длиннее, особенно когда проигрывала. Но я знала, что если дойдёт до третьего сета, всё ещё способна выиграть. Конечно, нет никакой гарантии, что выиграю, но я способна, – сказала Эала на пресс-конференции после матча.