«Проживаю свою мечту каждый день». Александра Эала — о резком подъёме в рейтинге

28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала поделилась своими впечатлениями от попадания в элиту теннисного тура.

– Мне интересно, чувствуешь ли ты, что каждый твой шаг этим летом делает тебя сильнее, насколько важен тот импульс, который у тебя сейчас есть? Имею в виду, ты прямо на подъёме сейчас.

– То, что у меня много побед — это определённо опыт в мою копилку, это помогает быть более уверенной. И самооценка стала намного лучше. Конечно, это даёт ощущение силы, но знаешь, сила определяется твоими самыми трудными моментами и тем, как ты с ними справляешься, так что победы — это очень относительно.

Я всегда была очень амбициозной. А когда твои мечты воплощаются в реальность, невозможно не расцвести (смеётся).

– Развивая эту мысль, был ли за последний год момент, когда почувствовала, что действительно закрепилась в туре и оставила свой след?

– Было несколько значимых для меня моментов. Но вот что забавно… Думаю о туре так: ты можешь быть на вершине, ты можешь быть состоявшейся, но твоё место в туре никогда не закреплено за тобой. Именно поэтому так трудно поддерживать рейтинг. Именно поэтому все так усердно работают — потому что твоё место никогда не гарантировано. Что касается момента, весь Уимблдон-2026 для меня, особенно те два матча на Центральном корте, были просто безумными. Каждый раз на Центральном корте Уимблдона я как будто проживаю свою мечту. Ну, я проживаю свою мечту каждый день, но тогда это было немного более особенно (смеётся), – сказала Эала на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне, США.

