Алекс де Минор — о возвращении на корт после отдыха: тело чувствовало себя лет на 60

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал об адаптации на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

– Каково это — после отдыха приехать сюда? Как проходила адаптация?

– Скажем так, когда я приехал сюда в понедельник, тело чувствовало себя лет на 60. Я провёл пару тренировок на этих кортах, и было тяжело. Это был определённый шок для организма после такого длительного перерыва. Я говорю «длительного», потому что это, наверное, самое долгое время без ракетки — 13 дней, что довольно безрассудно для теннисиста (смеётся).

Я вернулся, главное было восстановиться, привыкнуть, набрать практику, настроить глазомер. Как я и говорил в начале турнира, у меня не было больших ожиданий. Стараюсь бороться, делаю всё возможное. Главное — наращивать темп, надеюсь, что смогу постоянно прогрессировать в течение всей этой американской хардовой серии и показать лучший теннис в Нью-Йорке [на US Open], – сказал де Минор на пресс-конференции.