Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Майю Джойнт (76-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
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«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал.
Условия были тяжёлыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.
В первом сете соперница действовала очень агрессивно. Она отличная теннисистка и играет очень здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру.
Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно всё ещё воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч», – сказала Лютова в интервью на корте после матча.
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