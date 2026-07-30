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Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Мемфисе

Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Мемфисе
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Майю Джойнт (76-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Мемфис. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Майя Джойнт
76
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал.
Условия были тяжёлыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.

В первом сете соперница действовала очень агрессивно. Она отличная теннисистка и играет очень здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру.

Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно всё ещё воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч», – сказала Лютова в интервью на корте после матча.

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