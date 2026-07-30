Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Майю Джойнт (76-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал.

Условия были тяжёлыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.

В первом сете соперница действовала очень агрессивно. Она отличная теннисистка и играет очень здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру.

Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно всё ещё воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч», – сказала Лютова в интервью на корте после матча.