15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она доверяет себе и своим ударам». Лейла Фернандес — о результатах Александры Эалы

«Она доверяет себе и своим ударам». Лейла Фернандес — о результатах Александры Эалы
Комментарии

34-я ракетка мира представительница Канады Лейла Фернандес прокомментировала успех филиппинской теннисистки Александры Эалы (28-й номер рейтинга) в теннисном туре.

– Ты играла с Александрой несколько раз. Что-то выделяется в её прогрессе за последние несколько месяцев?
– Честно говоря, Алекс играет действительно хорошо. Думаю, самое главное, что она играет с большой уверенностью. Она доверяет себе, своим ударам, своим схемам, и многие её мячи попадают в цель. Это большая разница. Чувствую, что она хорошо прогрессирует. Всё, что она делает со своей командой, правильно, — сказала Фернандес на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне.

Материалы по теме
Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android