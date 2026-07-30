«Она доверяет себе и своим ударам». Лейла Фернандес — о результатах Александры Эалы

34-я ракетка мира представительница Канады Лейла Фернандес прокомментировала успех филиппинской теннисистки Александры Эалы (28-й номер рейтинга) в теннисном туре.

– Ты играла с Александрой несколько раз. Что-то выделяется в её прогрессе за последние несколько месяцев?

– Честно говоря, Алекс играет действительно хорошо. Думаю, самое главное, что она играет с большой уверенностью. Она доверяет себе, своим ударам, своим схемам, и многие её мячи попадают в цель. Это большая разница. Чувствую, что она хорошо прогрессирует. Всё, что она делает со своей командой, правильно, — сказала Фернандес на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне.