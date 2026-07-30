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Пегула с «баранкой» обыграла Френх и вышла на Калинскую в 1/4 финала в Вашингтоне

Пегула с «баранкой» обыграла Френх и вышла на Калинскую в 1/4 финала в Вашингтоне
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, обыграв в матче второго круга польку Магдалену Френх (48-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:0.

Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 22:15 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 0
         
Магдалена Френх
48
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Джессика Пегула выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Магдалена Френх сделала в игре шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Пегула сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.

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