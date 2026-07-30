Пегула с «баранкой» обыграла Френх и вышла на Калинскую в 1/4 финала в Вашингтоне
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, обыграв в матче второго круга польку Магдалену Френх (48-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:0.
Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 22:15 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
48
Магдалена Френх
М. Френх
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Джессика Пегула выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Магдалена Френх сделала в игре шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Пегула сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.
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