«Сложно не вешать нос в моменты провалов». Фернандес — о снижении уровня своей игры

34-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес рассказала, как справляется с тяжёлым периодом в своей спортивной карьере.

– В прошлом году ты говорила, как Вашингтон вернул твою страсть к спорту и всё такое. Как чувствуешь свою игру? Как сейчас относишься к теннису и жизни, когда возвращаешься домой в Канаду?

– Да, я на самом деле взволнована. Люблю соревноваться, это никогда не ослабевало, чем я горжусь. Выходить на корт, играть перед стадионом с великолепными болельщиками всегда мотивировало меня становиться лучше и возвращаться на корт. Моя игра определённо не на том уровне, на котором хочу её видеть, но это то, что я должна принимать день за днём, продолжать улучшаться, продолжать разбираться и держать голову выше. Думаю, сложно не вешать нос в моменты провалов, но у меня есть отличная команда, отличная семья, которые напоминают мне, что моё время придёт. Нужно просто быть терпеливой и работать, — сказала Фернандес на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне.