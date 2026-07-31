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«Отдала все силы». Калинская — о победе над Чен во втором круге турнира в Вашингтоне

«Отдала все силы». Калинская — о победе над Чен во втором круге турнира в Вашингтоне
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над Джаниче Чен (Индонезия) в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:10 МСК
Джаниче Чен
37
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 7
1 		6 7 9
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

– После проигранного первого сета, как тебе удалось вернуться в игру и выиграть?
– Сегодня для меня был очень сложный матч. Я отдала все силы. После первого сета старалась не воспринимать происходящее слишком серьёзно, извлечь уроки из того, что произошло, вернуть себе энергию и хотя бы почувствовать несколько ударов. Постепенно, розыгрыш за розыгрышем, мне удалось вернуться в игру, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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