«Отдала все силы». Калинская — о победе над Чен во втором круге турнира в Вашингтоне

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над Джаниче Чен (Индонезия) в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).
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– После проигранного первого сета, как тебе удалось вернуться в игру и выиграть?
– Сегодня для меня был очень сложный матч. Я отдала все силы. После первого сета старалась не воспринимать происходящее слишком серьёзно, извлечь уроки из того, что произошло, вернуть себе энергию и хотя бы почувствовать несколько ударов. Постепенно, розыгрыш за розыгрышем, мне удалось вернуться в игру, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
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