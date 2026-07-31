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Фото: Елена Рыбакина тренируется на корте «тысячника» в Торонто

Фото: Елена Рыбакина тренируется на корте «тысячника» в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото с тренировки на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

«Привет, Торонто», — написала Рыбакина в сопровождении к фотографии в одной из социальных сетей.

В розыгрыше прошлогоднего турнира, который прошёл в Монреале, Рыбакина вышла в 1/2 финала, где уступила канадке Виктории Мбоко (Канада) со счётом 6:1, 5:7, 6:7 (4:7).

«Тысячник» в Торонто пройдёт со 2 по 13 августа. Действующей победительницей соревнований является Мбоко, которая отказалась от участия в турнире в сезоне-2026 из-за травмы ноги.

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