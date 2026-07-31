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Татьяна Прозорова — Питон Стирнс, результат матча 30 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-250 Мемфис

Татьяна Прозорова разгромно проиграла Питон Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе
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181-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла выйти в третий круг турнира в Мемфисе. В матче второго круга она проиграла 58-й ракетке мира американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 2:6.

Мемфис. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 23:35 МСК
Татьяна Прозорова
181
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Питон Стирнс
58
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуы. За это время Прозорова сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала две брейк-пойнта из шести. Её соперника сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Стирнс встретится с американкой Эливиной Калиевой.

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира WTA 250 составляет $ 283 тыс.

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