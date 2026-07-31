Татьяна Прозорова разгромно проиграла Питон Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе
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181-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла выйти в третий круг турнира в Мемфисе. В матче второго круга она проиграла 58-й ракетке мира американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 2:6.
Мемфис. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 23:35 МСК
181
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
58
Питон Стирнс
П. Стирнс
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуы. За это время Прозорова сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала две брейк-пойнта из шести. Её соперника сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге Стирнс встретится с американкой Эливиной Калиевой.
Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира WTA 250 составляет $ 283 тыс.
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