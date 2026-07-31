Татьяна Прозорова разгромно проиграла Питон Стирнс во втором круге турнира в Мемфисе

181-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла выйти в третий круг турнира в Мемфисе. В матче второго круга она проиграла 58-й ракетке мира американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуы. За это время Прозорова сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала две брейк-пойнта из шести. Её соперника сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Стирнс встретится с американкой Эливиной Калиевой.

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира WTA 250 составляет $ 283 тыс.