Шнайдер — Потапова: россиянка уверенно выиграла первый сет матча в Вашингтоне

В эти минуты проходит матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где россиянка Диана Шнайдер играет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Россиянка выиграла первый сет матча со счётом 6:1.

Напомним, ранее Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного «пятисотника» в Вашингтоне.

Победитель пары в третьем круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая во втором круге обыграла китаянку Ван Синьюй.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес, которая в финале 2025 года обыграла россиянку Анну Калинскую.