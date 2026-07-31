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Шнайдер — Потапова: россиянка уверенно выиграла первый сет матча в Вашингтоне

Шнайдер — Потапова: россиянка уверенно выиграла первый сет матча в Вашингтоне
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В эти минуты проходит матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где россиянка Диана Шнайдер играет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Вашингтон (ж). 2-й круг
31 июля 2026, пятница. 02:40 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Россиянка выиграла первый сет матча со счётом 6:1.

Напомним, ранее Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного «пятисотника» в Вашингтоне.

Победитель пары в третьем круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая во втором круге обыграла китаянку Ван Синьюй.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес, которая в финале 2025 года обыграла россиянку Анну Калинскую.

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