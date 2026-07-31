Шнайдер — Потапова: россиянка уверенно выиграла первый сет матча в Вашингтоне
Поделиться
В эти минуты проходит матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где россиянка Диана Шнайдер играет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.
Вашингтон (ж). 2-й круг
31 июля 2026, пятница. 02:40 МСК
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Россиянка выиграла первый сет матча со счётом 6:1.
Напомним, ранее Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного «пятисотника» в Вашингтоне.
Победитель пары в третьем круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая во втором круге обыграла китаянку Ван Синьюй.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес, которая в финале 2025 года обыграла россиянку Анну Калинскую.
Комментарии
- 31 июля 2026
-
03:35
-
03:18
-
03:05
-
01:17
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:08
-
00:05
- 30 июля 2026
-
23:28
-
23:28
-
23:14
-
22:56
-
22:29
-
22:26
-
21:58
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:42
-
20:30
-
20:22
-
20:03
-
19:43
-
19:33
-
18:56
-
18:51
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:00
-
17:37
-
17:36
-
17:23
-
17:00