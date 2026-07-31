«Извини, Анна, но я надеялась, что мне не придётся играть против тебя». Пегула — Калинской

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне с россиянкой Анной Калинской.
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«Я увидела её результат перед выходом на корт и подумала: извини, Анна, но я надеялась, что мне не придётся играть против тебя, потому что мы буквально всегда проводим по три сета. У нас постоянно получаются сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый полуфинал здесь, когда я выиграла свой первый титул, и мы столько раз встречались. Так что вас ждёт настоящее шоу, я хочу сказать именно это», — сказала Пегула в интервью на корте после матча с Магдаленой Френх.
Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне после победы над полячкой Фрех со счетом 3:6, 6:3, 6:0.
Калинская также пробилась в четвертьфинал через три сета. Россиянка обыграла Джаниче Чен (Индонезия) — 1:6, 6:3, 7:6, отыграв два матчбола.
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