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«Извини, Анна, но я надеялась, что мне не придётся играть против тебя». Пегула — Калинской

«Извини, Анна, но я надеялась, что мне не придётся играть против тебя». Пегула — Калинской
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне с россиянкой Анной Калинской.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Я увидела её результат перед выходом на корт и подумала: извини, Анна, но я надеялась, что мне не придётся играть против тебя, потому что мы буквально всегда проводим по три сета. У нас постоянно получаются сумасшедшие матчи. У нас был очень тяжелый полуфинал здесь, когда я выиграла свой первый титул, и мы столько раз встречались. Так что вас ждёт настоящее шоу, я хочу сказать именно это», — сказала Пегула в интервью на корте после матча с Магдаленой Френх.

Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне после победы над полячкой Фрех со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Калинская также пробилась в четвертьфинал через три сета. Россиянка обыграла Джаниче Чен (Индонезия) — 1:6, 6:3, 7:6, отыграв два матчбола.

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