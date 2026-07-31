Шнайдер меньше чем за час разгромила Потапову на турнире в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где россиянка Диана Шнайдер встретилась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Шнайдер не сделала ни одной подачи навылет, а также не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. Потапова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая во втором круге обыграла китаянку Ван Синьюй.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес, которая в финале 2025 года обыграла россиянку Анну Калинскую.
- 31 июля 2026
-
03:35
-
03:18
-
03:05
-
01:17
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:08
-
00:05
- 30 июля 2026
-
23:28
-
23:28
-
23:14
-
22:56
-
22:29
-
22:26
-
21:58
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:42
-
20:30
-
20:22
-
20:03
-
19:43
-
19:33
-
18:56
-
18:51
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:00
-
17:37
-
17:36
-
17:23
-
17:00