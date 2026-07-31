15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Бен Шелтон, результат матча 31 июля 2026, счёт 1:2, 2-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Бен Шелтон обыграл Уго Умбера в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Комментарии

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 после победы над французом Уго Умбером (29-й в мировом рейтинге). Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
31 июля 2026, пятница. 01:40 МСК
Уго Умбер
29
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча соперников продолжалась 2 часа 25 минут. По ходу матча Шелтон сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми. Умбер подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных.

В 1/4 финала турнира ATP 500 в Вашингтоне Шелтон сыграет с чилийским теннисистом Алехандро Табило (30-й в рейтинге ATP).

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне (м)
Календарь турнира АТР-500 в Вашингтоне (м)
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android