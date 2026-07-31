Бен Шелтон обыграл Уго Умбера в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 после победы над французом Уго Умбером (29-й в мировом рейтинге). Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 25 минут. По ходу матча Шелтон сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми. Умбер подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных.

В 1/4 финала турнира ATP 500 в Вашингтоне Шелтон сыграет с чилийским теннисистом Алехандро Табило (30-й в рейтинге ATP).