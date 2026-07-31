Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 30 июля

С 30 на 31 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей с 30 на 31 июля (время московское):

Брэндон Накашима (США) — Якуб Меншик (Чехия, 7) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4;

Алекс де Минор (Австралия, 1) — Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия, Q) — 6:2, 6:3;

Теренс Атман (Франция) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:7 (6:8);

Уго Умбер (Франция) — Бен Шелтон (США, 2) — 7:6 (7:3), 3:6, 4:6.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.