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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 30 июля

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 30 июля
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С 30 на 31 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей с 30 на 31 июля (время московское):

  • Брэндон Накашима (США) — Якуб Меншик (Чехия, 7) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4;
  • Алекс де Минор (Австралия, 1) — Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия, Q) — 6:2, 6:3;
  • Теренс Атман (Франция) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:7 (6:8);
  • Уго Умбер (Франция) — Бен Шелтон (США, 2) — 7:6 (7:3), 3:6, 4:6.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.

Календарь турнира АТР-500 в Вашингтоне (м)
Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне (м)
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