Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе: расписание матчей на 31 июля

31 июля в Лос-Кабосе, Мексика, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Теннис. АТР-250. Лос-Кабос. Расписание матчей на 31 июля (время московское).
4:05 Франсиско Серундоло (Аргентина) – Артюр Жа (Франция)
5:05 Коулман Вон (Гонконг) – Дженсон Бруксби (США)
5:30 Денис Шаповалов (Канада) – Далибор Сврчина (Чехия)
7:00 Кэмерон Норри (Великобритания) – Бернард Томич (Австралия)
Турнир проходит с 27 июля по 1 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 909 тыс. Действующим победителем является Денис Шаповалов.