Элина Свитолина обыграла Полину Кудерметову во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где представительница Узбекистана Полина Кудерметова (108-я в рейтинге WTA) встретилась с десятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Матч закончился победой украинской теннисистки со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова сделала три эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти возможных.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с филиппинкой Александрой Эалой, которая во втором круге обыграла прошлогоднюю победительницу турнира канадку Лейлу Фернандес.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн.