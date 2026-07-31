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Полина Кудерметова — Элина Свитолина, результат матча 31 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 Вашингтон

Элина Свитолина обыграла Полину Кудерметову во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где представительница Узбекистана Полина Кудерметова (108-я в рейтинге WTA) встретилась с десятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Матч закончился победой украинской теннисистки со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Вашингтон (ж). 2-й круг
31 июля 2026, пятница. 04:30 МСК
Полина Кудерметова
108
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Элина Свитолина
10
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова сделала три эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти возможных.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с филиппинкой Александрой Эалой, которая во втором круге обыграла прошлогоднюю победительницу турнира канадку Лейлу Фернандес.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн.

Календарь турнира в Вашингтоне (ж)
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