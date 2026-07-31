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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 30 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 30 июля
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С 30 на 31 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей с 30 на 31 июля (время московское):

  • Джаниче Чен (Индонезия) — Анна Калинская (Россия, 5) — 6:1, 3:6, 6:7 (7:9);
  • Джессика Пегула (США, 1) — Магдалена Френх (Польша) — 3:6, 6:3, 6:0;
  • Диана Шнайдер (Россия, 4) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:1, 6:2;
  • Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:7 (4:7), 4:6.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).

Календарь турнира в Вашингтоне (ж)
Сетка турнира в Вашингтоне
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