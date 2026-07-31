Шаповалов обыграл Сврчину и вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в 1/2 финала турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика) после победы над чехом Далибором Сврчиной (116-й в мировом рейтинге). Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.
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Встреча соперников продолжалась 1 час 35 минут. По ходу матча Шаповалов сделал один эйс, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Сврчина подал навылет два раза, сделал шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Шаповалов сыграет с победителем матча между Кэмероном Норри (Великобритания) и Бернардом Томичем (Австралия).
Турнир проходит с 27 июля по 1 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 909 тыс. Действующим победителем является Денис Шаповалов.
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