Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон. Расписание матчей на 31 июля (время начала московское):

19:00. Джессика Пегула (США) – Анна Калинская (Россия);

21:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Наоми Осака (Япония);

22:30. Диана Шнайдер (Россия) – Людмила Самсонова (Россия);

1:30 (01.08). Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина).

Действующей чемпионкой «пятисотника» в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.