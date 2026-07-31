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Турнир WTA-500, Вашингтон: расписание матчей на 31 июля

Турнир WTA-500, Вашингтон: расписание матчей на 31 июля
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Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон. Расписание матчей на 31 июля (время начала московское):

19:00. Джессика Пегула (США) – Анна Калинская (Россия);
21:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Наоми Осака (Япония);
22:30. Диана Шнайдер (Россия) – Людмила Самсонова (Россия);
1:30 (01.08). Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина).

Действующей чемпионкой «пятисотника» в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
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