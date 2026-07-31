Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Вашингтон. Расписание матчей на 31 июля (время начала московское):

21:00. Алекс де Минор (Австралия) – Брэндон Накашима (США);

22:30. Тейлор Фриц (США) – Алекс Михельсен (США);

1:00 (01.08). Рафаэль Ходар (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия);

3:00 (01.08). Алехандро Табило (Чили) – Бен Шелтон (США).

Действующим чемпионом турнира в Вашингтоне является австралиец Алекс де Минор.