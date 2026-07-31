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Джессика Пегула — Анна Калинская: где смотреть матч четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне

Джессика Пегула — Анна Калинская: где смотреть матч четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница России Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге 20-е место. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Пегула ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде). Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
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