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Кэмерон Норри — Бернард Томич, результат матча 31 июля 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; ATP 250 Лос-Кабос

Норри вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Лос-Кабосе, разгромив Томича
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39-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе, одолев в 1/4 финала австралийца Бернарда Томича, занимающего в мировом рейтинге 171-е место. Встреча соперников продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Лос-Кабос. 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 09:05 МСК
Кэмерон Норри
39
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич

По ходу матча Норри сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Томич подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Норри сразится Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Томич ранее одолел россиянина Карена Хачанова (6:2, 6:4).

Сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
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