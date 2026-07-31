Норри вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Лос-Кабосе, разгромив Томича
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39-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе, одолев в 1/4 финала австралийца Бернарда Томича, занимающего в мировом рейтинге 171-е место. Встреча соперников продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:1, 6:0.
Лос-Кабос. 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 09:05 МСК
39
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|0
171
Бернард Томич
Б. Томич
По ходу матча Норри сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Томич подал навылет семь раз, сделал пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Норри сразится Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Томич ранее одолел россиянина Карена Хачанова (6:2, 6:4).
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