15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250, Лос-Кабос: результаты матчей 31 июля

Турнир АТР-250, Лос-Кабос: результаты матчей 31 июля
Комментарии

В пятницу, 31 июля, на хардовых кортах Лос-Кабоса, Мексика, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Лос-Кабос. Результаты матчей 31 июля:

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Артюр Жа (Франция) – 7:6 (13:11), 4:6, 0:6;
Коулман Вон (Гонконг) – Дженсон Бруксби — 6:1, 7:5;
Денис Шаповалов (Канада) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:4, 6:2;
Кэмерон Норри (Великобритания) – Бернард Томич (Австралия) – 6:1, 6:0.

Денис Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Лос-Кабосе.

Сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
Материалы по теме
Хачанов проиграл 171-й ракетке мира после возвращения на хард. Карен покинул Лос-Кабос
Хачанов проиграл 171-й ракетке мира после возвращения на хард. Карен покинул Лос-Кабос
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android