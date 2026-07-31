В пятницу, 31 июля, на хардовых кортах Лос-Кабоса, Мексика, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Лос-Кабос. Результаты матчей 31 июля:

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Артюр Жа (Франция) – 7:6 (13:11), 4:6, 0:6;

Коулман Вон (Гонконг) – Дженсон Бруксби — 6:1, 7:5;

Денис Шаповалов (Канада) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:4, 6:2;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Бернард Томич (Австралия) – 6:1, 6:0.

Денис Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Лос-Кабосе.