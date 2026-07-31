Александр Бублик назвал причину ежегодного пропуска им «Мастерса» в Цинциннати

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, почему в последние годы не участвует в «Мастерсе» в Цинциннати.

– Вы сказали, что всегда пропускаете «Мастерс» в Цинциннати – почему?

– В последние четыре года – да. У моего сына день рождения, не думаю, что турнир в Цинциннати стоит того, чтобы пропускать столь важные моменты, – приводит слова Бублика журналист Бен Ротенберг у себя на странице в соцсети.

В этом году «Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 11 по 23 августа. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас. В прошлом году он стал победителем турнира на снятии Янника Синнера.