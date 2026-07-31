Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: где смотреть матч четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся две российские теннисистки – 18-я ракетка мира Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, занимающая в мировом рейтинге 70-е место. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Диана ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на харде). Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.