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Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: где смотреть матч четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: где смотреть матч четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся две российские теннисистки – 18-я ракетка мира Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, занимающая в мировом рейтинге 70-е место. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 22:30 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
70
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Диана ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на харде). Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
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