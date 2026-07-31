«Не матч, о котором мечтал». Хачанов обратился к болельщикам после поражения в Лос-Кабосе
Поделиться
26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов у себя на странице в соцсети обратился к болельщикам после поражения в первом круге турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе. Россиянин уступил Бернарду Томичу из Австралии (2:6, 4:6).
Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
171
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Вчера был не тот матч, о котором я мечтал. Хотел поиграть подольше в присутствии своих мексиканских болельщиков… Большое спасибо турниру в Лос-Кабосе за потрясающий приём на этой неделе. С позитивными мыслями направляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели», – написал Хачанов.
«Мастерс» в Монреале, на который заявлен Хачанов, начнётся 2 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 июля 2026
-
11:33
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:08
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:46
-
08:30
-
05:58
-
05:54
-
05:13
-
04:18
-
04:07
-
03:35
-
03:18
-
03:05
-
01:17
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:08
-
00:05
- 30 июля 2026
-
23:28
-
23:28
-
23:14
-
22:56
-
22:29
-
22:26
-
21:58
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:42