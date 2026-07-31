«Не матч, о котором мечтал». Хачанов обратился к болельщикам после поражения в Лос-Кабосе

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов у себя на странице в соцсети обратился к болельщикам после поражения в первом круге турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе. Россиянин уступил Бернарду Томичу из Австралии (2:6, 4:6).

«Вчера был не тот матч, о котором я мечтал. Хотел поиграть подольше в присутствии своих мексиканских болельщиков… Большое спасибо турниру в Лос-Кабосе за потрясающий приём на этой неделе. С позитивными мыслями направляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели», – написал Хачанов.

«Мастерс» в Монреале, на который заявлен Хачанов, начнётся 2 августа.