Аманда Анисимова вернулась к бывшему тренеру перед стартом «тысячника» в Торонто

Финалистка US Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова возобновила сотрудничество со своим бывшим тренером Хендриком Влишоуерсом перед началом «тысячника» в Торонто. Об этом сообщил у себя на странице в соцсети журналист Майк Макинтайр.

Фото: Личный архив Майка Макинтайра

«В Торонто Анисимова воссоединилась со своим бывшим тренером Хендриком Влишоуерсом, чтобы начать сезон на харде. Вместе они вчера тренировались перед турниром в Торонто, который стартует на неделе», — написал Макинтайр под фото, где теннисистка работает с наставником.

В марте 2025 года Анисимова объявляла о прекращении сотрудничества с Влишоуерсом. По итогам сезона-2025 нидерландец стал тренером года по версии WTA. «Тысячник» в Торонто стартует 2 августа.