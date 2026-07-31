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Де Минор рассказал, что подал с Бултер заявку на участие в миксте на US Open — 2026

Де Минор рассказал, что подал с Бултер заявку на участие в миксте на US Open — 2026
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор рассказал, что вместе со своей женой, британской теннисисткой Кэти Бултер подал заявку на участие в миксте на предстоящем US Open — 2026. Смешанный парный разряд мэйджора в Нью-Йорке пройдёт с 24 по 26 августа.

«Мы подали заявку. Не думаю, что получится попасть туда по основному рейтингу, поэтому, полагаю, придётся рассчитывать на уайлд-кард. Надеемся, что в этом году получится выступить успешно и сыграть в статусе мужа и жены», — приводит слова де Минора Tennis Head.

Алекс де Минор и Кэти Бултер поженились в июле 2026 года, свадьба прошла в Великобритании.

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