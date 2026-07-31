15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула — Калинская: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне

Пегула — Калинская: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне
Комментарии

Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница России Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге 20-е место.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пегула ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде), последний на данный момент поединок спортсменки провели на «пятисотнике» в Брисбене в январе 2026 года. Тогда матч закончился победой Пегулы (6:2, 2:6, 6:4).

Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
Калинская в Вашингтоне победила экс-россиянку Касаткину. Анне хватило одного часа
Калинская в Вашингтоне победила экс-россиянку Касаткину. Анне хватило одного часа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android