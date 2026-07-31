Пегула — Калинская: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня, 31 июля, на хардовых кортах Вашингтона продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница России Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге 20-е место.

Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пегула ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде), последний на данный момент поединок спортсменки провели на «пятисотнике» в Брисбене в январе 2026 года. Тогда матч закончился победой Пегулы (6:2, 2:6, 6:4).

Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес.