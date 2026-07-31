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Турнир АТР-250, Лос-Кабос: расписание матчей на 1 августа

Турнир АТР-250, Лос-Кабос: расписание матчей на 1 августа
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В ночь с 31 июля на 1 августа на хардовых кортах в Лос-Кабосе, Мексика, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир АТР-250, Лос-Кабос. Расписание матчей на 1 августа (время начала — московское):

5:30. Коулман Вон (Гонконг) – Артюр Жа (Франция);
7:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Денис Шаповалов (Канада).

Денис Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Лос-Кабосе. Соревнования завершатся в воскресенье, 2 августа. Россиянин Карен Хачанов покинул турнир в первом круге.

Сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
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