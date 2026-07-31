15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас потренировался на открытом корте впервые после травмы

Карлос Алькарас потренировался на открытом корте впервые после травмы
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые после полученной травмы запястья провёл тренировку на открытом корте. Видео опубликовал журналист Альваро Санчес у себя на странице в соцсети. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись видео с тренировок Алькараса, однако все они проходили исключительно на закрытых площадках.

Алькарас не принимает участия в турнирах АТР с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд турниров серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Предположительно, теннисист вернётся на соревнования на «Мастерсе» в Цинциннати.

Материалы по теме
«Его камбэк наберёт обороты». Возвращения Алькараса ждут на «Мастерсе» в Цинциннати
«Его камбэк наберёт обороты». Возвращения Алькараса ждут на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android