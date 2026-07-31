Карлос Алькарас потренировался на открытом корте впервые после травмы

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые после полученной травмы запястья провёл тренировку на открытом корте. Видео опубликовал журналист Альваро Санчес у себя на странице в соцсети. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись видео с тренировок Алькараса, однако все они проходили исключительно на закрытых площадках.

Алькарас не принимает участия в турнирах АТР с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд турниров серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Предположительно, теннисист вернётся на соревнования на «Мастерсе» в Цинциннати.