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Свитолина прокомментировала победу над Полиной Кудерметовой на WTA-500 в Вашингтоне

Свитолина прокомментировала победу над Полиной Кудерметовой на WTA-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своей победе над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой во втором круге «пятисотника» в Вашингтоне — 7:6 (7:4), 6:4.

Вашингтон (ж). 2-й круг
31 июля 2026, пятница. 04:30 МСК
Полина Кудерметова
108
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Элина Свитолина
10
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Старалась быть сконцентрированной. Первый матч, хардовый корт, всё новое. У неё уже была пара матчей — квалификация, первый круг. Но хорошо, что мне удалось найти свой ритм, подачу к концу матча, счастлива выйти в четвертьфинал.

Очень хотела вернуться в строй. Рада, что смогла справиться с первым сетом, как можно быстрее отыграться и найти возможность для победы. Не ждала идеальной игры в первом матче. Когда у тебя был перерыв, ты какое-то время не играла на соревнованиях, это не так просто.

Она вполне неплохо сыграла. У неё сильные удары, мощная игра, поэтому парой возможностей я не воспользовалась, но рада, что смогла справиться с нервами на тай-брейке в первом сете, а затем уже игра с моей стороны пошла получше», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира в Вашингтоне.

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