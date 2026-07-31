Свитолина прокомментировала победу над Полиной Кудерметовой на WTA-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своей победе над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой во втором круге «пятисотника» в Вашингтоне — 7:6 (7:4), 6:4.

«Старалась быть сконцентрированной. Первый матч, хардовый корт, всё новое. У неё уже была пара матчей — квалификация, первый круг. Но хорошо, что мне удалось найти свой ритм, подачу к концу матча, счастлива выйти в четвертьфинал.

Очень хотела вернуться в строй. Рада, что смогла справиться с первым сетом, как можно быстрее отыграться и найти возможность для победы. Не ждала идеальной игры в первом матче. Когда у тебя был перерыв, ты какое-то время не играла на соревнованиях, это не так просто.

Она вполне неплохо сыграла. У неё сильные удары, мощная игра, поэтому парой возможностей я не воспользовалась, но рада, что смогла справиться с нервами на тай-брейке в первом сете, а затем уже игра с моей стороны пошла получше», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира в Вашингтоне.