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Де Минор обратился к Хьюитту-младшему после победы над ним в Вашингтоне

Де Минор обратился к Хьюитту-младшему после победы над ним в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор после матча второго круга турнира категории АТР-500 в Вашингтоне с соотечественником Крузом Хьюиттом обратился к 17-летнему игроку после победы над ним. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу де Минора.

Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:45 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Круз Ллейтон Хьюитт
612
Австралия
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт

«Будем играть с тобой ещё ближайшие 10 лет твоей жизни», — сказал де Минор у сетки во время рукопожатия, улыбнувшись.

Де Минора и Хьюитта, который является сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, издавна связывают дружеские отношения, теннисисты тепло высказывались друг о друге на пресс-конференциях. Де Минор в следующем круге турнира в Вашингтоне сразится с Брэндоном Накашимой (США).

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