Де Минор обратился к Хьюитту-младшему после победы над ним в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор после матча второго круга турнира категории АТР-500 в Вашингтоне с соотечественником Крузом Хьюиттом обратился к 17-летнему игроку после победы над ним. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу де Минора.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:45 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
612
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт
«Будем играть с тобой ещё ближайшие 10 лет твоей жизни», — сказал де Минор у сетки во время рукопожатия, улыбнувшись.
Де Минора и Хьюитта, который является сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, издавна связывают дружеские отношения, теннисисты тепло высказывались друг о друге на пресс-конференциях. Де Минор в следующем круге турнира в Вашингтоне сразится с Брэндоном Накашимой (США).
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