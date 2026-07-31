Де Минор обратился к Хьюитту-младшему после победы над ним в Вашингтоне

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор после матча второго круга турнира категории АТР-500 в Вашингтоне с соотечественником Крузом Хьюиттом обратился к 17-летнему игроку после победы над ним. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу де Минора.

«Будем играть с тобой ещё ближайшие 10 лет твоей жизни», — сказал де Минор у сетки во время рукопожатия, улыбнувшись.

Де Минора и Хьюитта, который является сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, издавна связывают дружеские отношения, теннисисты тепло высказывались друг о друге на пресс-конференциях. Де Минор в следующем круге турнира в Вашингтоне сразится с Брэндоном Накашимой (США).