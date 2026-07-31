Шнайдер — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Вашингтона

Сегодня, 31 июля, продолжится розыгрыш хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне, США. В рамках соревновательного дня 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в 1/4 финала турнира с соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей 70-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между теннисистками. Диана ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на харде). Она дважды выиграла у Людмилы в 2024 году — на грунте Рима (6:1, 6:3) и на харде Торонто (4:6, 6:1, 6:4). Самсонова же недавно взяла реванш во втором раунде Уимблдона-2026 — 6:4, 4:6, 6:2.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.