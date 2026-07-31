Наоми Осака представила свою игровую форму на US Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака показала свою игровую форму на предстоящий Открытый чемпионат США — 2026.

Фото: Nike

Фото: Nike

Форма Осаки выполнена в чёрно-белых цветах. Особое внимание к себе привлекает верхняя часть формы с длинным рукавом, фасон которых сделан в крупную сетку.

На US Open — 2025 Наоми Осака добралась до полуфинала турнира, где уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.

Открытый чемпионат США — 2026 пройдёт с 30 августа по 2 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.